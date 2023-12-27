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ASUS готовит ноутбук ROG Zephyrus G14 на базе топового APU AMD Ryzen 9 8945HS
Конфигурация засветилась в Geekbench.

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Ritupon Baishya, Unsplash

В Geekbench был замечен новый ноутбук ASUS ROG Zephyrus G14 с лучшим APU AMD будущего семейства Hawk Point, 8-ядерным 16-поточным Ryzen 9 8945HS, сообщает Wccftech. Серия Ryzen 8040 была анонсирована ранее в этом месяце и, как ожидается, будет выпущена в феврале 2024 года.

Новинки в основном сохранят те же характеристики, что и текущая серия Ryzen 7040 под названием Phoenix, но предложат обновлённый нейронный блок XDNA с увеличенной до 16 TOPS вычислительной производительностью. Что касается раскрытых отчётом Geekbench характеристик ноутбука, протестированный вариант был оснащён 32 ГБ памяти DDR5, а процессор работал на частоте до 5,2 ГГц.

Источник: Geekbench

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С точки зрения производительности, AMD Ryzen 9 8945HS в ноутбуке ASUS ROG Zephyrus G14 показывает высокий многопоточный результат и приближается к 8-ядерному AMD Ryzen 7 7745HX более мощного класса. Тем не менее, специалисты считают, что потенциал процессора в этом тесте не был раскрыт полностью и в розничной модели результаты будут лучше, в частности, за счёт возможности настройки более агрессивного плана питания и повышения TDP со стандартных 45 до 54 Вт.

#amd #asus #ноутбуки
Источник: wccftech.com
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