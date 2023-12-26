Приложение получило интересное обновление.

Bluesky Frame Converter, приложение, которое использует фильтры Windows DirectShow для изменения частоты кадров видео, в новом обновлении получило возможность удваивать частоту кадров на видеокартах Radeon RX 6000 и 7000 серии, сообщает Wccftech со ссылкой на сайт разработчика. Чтобы воспользоваться новыми возможностями, нужно не только быть обладателем видеокарты указанной серии, но и обновить драйвер до самой свежей на данный момент версии под номером 23.12.1.

Специалисты полагают, что программа использует для удвоения частоты кадров преимущества усовершенствованной версии технологии AMD Fluid Motion Frames (AFMF), реализованной в новом драйвере.

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Ранее энтузиастам на одной из версий тестового драйвера удалось задействовать технологию AFMF не только для интерполяции кадров в играх, но и в видео. Был предложен метод с использованием медиаплеера MPC-HC и слоем трансляции DXVK.