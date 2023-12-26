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Moleculo
Приложение Bluesky Frame Converter позволяет удвоить частоту кадров в видео на Radeon RX 6000/7000
Приложение получило интересное обновление.

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Bluesky Frame Converter, приложение, которое использует фильтры Windows DirectShow для изменения частоты кадров видео, в новом обновлении получило возможность удваивать частоту кадров на видеокартах Radeon RX 6000 и 7000 серии, сообщает Wccftech со ссылкой на сайт разработчика. Чтобы воспользоваться новыми возможностями, нужно не только быть обладателем видеокарты указанной серии, но и обновить драйвер до самой свежей на данный момент версии под номером 23.12.1.

Специалисты полагают, что программа использует для удвоения частоты кадров преимущества усовершенствованной версии технологии AMD Fluid Motion Frames (AFMF), реализованной в новом драйвере.

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Ранее энтузиастам на одной из версий тестового драйвера удалось задействовать технологию AFMF не только для интерполяции кадров в играх, но и в видео. Был предложен метод с использованием медиаплеера MPC-HC и слоем трансляции DXVK.

Источники
Wccftech
Bluesky
#amd #amd radeon rx 7000 #amd radeon rx 6000 #afmf
Источник: wccftech.com
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