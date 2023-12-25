Видеокарты Dual обладают более компактной конструкцией, чем варианты TUF Gaming.

ASUS выпустила несколько новых видеокарт в линейке AMD Radeon RX 7000 — это белый вариант RX 7900 GRE TUF White, а также модели RX 7800 XT и RX 7700 XT в исполнении Dual, сообщает Wccftech.

Видеокарта ASUS Radeon RX 7900 GRE TUF Gaming White для рынка Китая была представлена ещё в октябре, она также доступна в чёрно-сером исполнении — классической цветовой схеме серии TUF Gaming. Белый вариант отличается только цветом, конструктивно RX 7900 GRE TUF Gaming White повторяет чёрную модель, занимая почти три слота расширения (2,96) при размерах 319,9×150,9×59,2 мм и требуя подключения двух 8-контактных кабелей дополнительного питания. В Китае видеокарта продаётся по рекомендованной розничной цене AMD 5299 юаней.

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Представленные варианты Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT в исполнении Dual имеют размеры 279,9×133,9×49,3 мм и занимают примерно 2,5 слота расширения (2,47), благодаря чему поместятся в более компактные сборки. Видеокарты оснащены системой охлаждения с парой вентиляторов и предлагают заводской разгон: игровая и максимальная частоты модели RX 7800 XT повышены до 2254 и 2565 МГц соответственно, а для модели RX 7700 XT — до 2254 и 2565 МГц соответственно. Этим картам также требуется пара 8-контактных кабелей дополнительного питания.