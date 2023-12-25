Возможно, он предназначен для процессоров Intel или специализированных чипов компании.

В Сети появилось изображение неизвестного сокета, который предположительно может быть предназначен для процессоров Intel или каких-то других специализированных чипов компании, сообщает Tom’s Hardware. Современные процессоры Intel Xeon Scalable 4-го поколения, семейство Sapphire Rapids, используют сокет LGA 4677, он же будет использоваться и будущими Xeon Scalable 5-го поколения Emerald Rapids, далее, для шестого поколения серверных процессоров Intel разработан сокет LGA 7529.

На опубликованных фотографиях показан неизвестный LGA 4710, на корпусах производства Lotes можно найти маркировки «LGA4710-2» и «LGA-4677 LGA-4710». Фотографии опубликовал коллекционер экзотического оборудования, известный в Twitter (заблокирован в РФ) под псевдонимом @Yuuki_Ans, не уточнив, что это такое.

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Как полагают специалисты, LGA 4710 может быть совместим с LGA 4677, поскольку форм-фактор неизвестного разъёма такой же. Дополнительные контакты могут предназначаться для поддержки расширенных возможностей подключения или подачи большей мощности, но требования к питанию процессоров LGA 4710 не должны сильно отличаться, чтобы не было риска повредить чипы. Как уже отмечалось ранее, LGA 4710 может быть предназначен и для каких-либо специализированных чипов, в частности, разработанных на заказ: FPGA или даже графических процессоров.