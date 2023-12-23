На страницах с подробными спецификациями уже можно найти информации о количестве ядер Zen4 и Zen4c.

В отличие от E-ядер Intel, архитектура Zen4c эффективных ядер AMD не отличается по набору инструкций и IPC от классической Zen4. Источник: AMD / Tom's Hardware

В то время как инсайдеры и технические специалисты уже сообщали о применении AMD гибридной конфигурации ядер в некоторых новых потребительских процессорах, компания не спешила делиться подробностями. Позже всё-таки состоялся официальный анонс новых моделей Ryzen 7000, сочетающих классические ядра Zen4 и более плотные Zen4c, однако в технической информации на сайте компании эти особенности до сегодняшнего дня не указывались. Наконец, на сайте были замечены первые изменения, сообщает Tom’s Hardware, теперь AMD начинает указывать дополнительные подробности о процессорах с гибридным сочетанием ядер, но пока не все.

Информация о конфигурации ядер AMD Ryzen 5 8540U — 2×Zen4 + 4×Zen4c. Источник: AMD

В качестве примера был выбран AMD Ryzen 5 8540U. На главной странице с техническими спецификациями процессора изменений ещё нет, но если перейти к полным спецификациям по ссылке в нижней части страницы, то здесь уже присутствует новая информация о конфигурации ядер 2×Zen4 + 4×Zen4c. Специалисты отмечают, что этого недостаточно, в частности, ядра Zen4c работают на меньших частотах чем ядра Zen4, а AMD указывает в спецификациях максимальную частоту для всех ядер. К тому же, вся информация должна присутствовать на главной странице спецификаций, которая зачастую используется продавцами при заполнении карточек товаров. На вопросы Tom’s Hardware в AMD ответили, что скоро информация о количестве и частоте всех ядер будет добавлена на сайт.