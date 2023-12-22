реклама
Компания ASRock объявила о поддержке динамического освещения в Windows 11 на большинстве своих материнских плат с современными чипсетами Intel 600 и 700 серий, AMD B/X 500 серии и A/B/X 600 серии. Настройка динамического освещения появилась с обновлением Windows 11 до версии 23H2, она позволяет управлять RGB подсветкой совместимых устройств без необходимости в установке стороннего программного обеспечения.
Для поддержки динамического освещения Windows 11 потребуется обновить прошивку контроллера материнской платы, архив с прошивкой и дополнительным инструментарием нужно искать на сайте ASRock, на странице конкретной материнской платы в разделе «Поддержка» (Support).
реклама
В компании уточняют, что на данный момент одновременно можно использовать только один способ настройки ARGB подсветки материнских плат и подключённых к их ARGB-коннекторам устройств, либо с помощью стороннего программного обеспечения, включая Polychrome RGB от ASRock, либо с помощью динамического освещения Windows 11. После прошивки контроллера стороннее ПО работать не будет, но изменения можно откатить, повторно прошившись на старую версию микропрограммы.
Также ASRock предупреждает, поддержка динамического освещения Windows 11 находится на стадии разработки, возможны ошибки. Кроме этого, и будущие обновления операционной системы могут сказаться на работоспособности функции. Поэтому обновляться стоит при остром желании, на свой страх и риск.
- Источники
- ASRock