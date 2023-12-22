Компания выпустила бета-прошивки для желающих опробовать новые возможности.

Компания ASRock объявила о поддержке динамического освещения в Windows 11 на большинстве своих материнских плат с современными чипсетами Intel 600 и 700 серий, AMD B/X 500 серии и A/B/X 600 серии. Настройка динамического освещения появилась с обновлением Windows 11 до версии 23H2, она позволяет управлять RGB подсветкой совместимых устройств без необходимости в установке стороннего программного обеспечения.

Для поддержки динамического освещения Windows 11 потребуется обновить прошивку контроллера материнской платы, архив с прошивкой и дополнительным инструментарием нужно искать на сайте ASRock, на странице конкретной материнской платы в разделе «Поддержка» (Support).

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В компании уточняют, что на данный момент одновременно можно использовать только один способ настройки ARGB подсветки материнских плат и подключённых к их ARGB-коннекторам устройств, либо с помощью стороннего программного обеспечения, включая Polychrome RGB от ASRock, либо с помощью динамического освещения Windows 11. После прошивки контроллера стороннее ПО работать не будет, но изменения можно откатить, повторно прошившись на старую версию микропрограммы.

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Также ASRock предупреждает, поддержка динамического освещения Windows 11 находится на стадии разработки, возможны ошибки. Кроме этого, и будущие обновления операционной системы могут сказаться на работоспособности функции. Поэтому обновляться стоит при остром желании, на свой страх и риск.