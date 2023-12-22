Ближе к концу следующего года ожидают и презентации новых процессоров.

Источники с форумов Board Channels, близкие к торговым каналам в Китае, ожидают, что Intel и AMD обновят свои линейки материнских плат для настольных ПК не раньше третьего квартала 2024 года, сообщает VideoCardz. Для Intel это будет более обширное и важное обновление, чем для AMD, которая уже осуществила переход на новую настольную платформу AM5.

Intel пришлось в этом году выпускать для настольных ПК обновлённое семейство Raptor Lake-S Refresh, которое не принесло значимых изменений относительно оригинального Raptor Lake. Но в следующем году Intel должна представить платформу LGA 1851 с настольными процессорами Core Ultra семейства Arrow Lake, ожидается полный переход на DDR5, расширение поддержки PCIe Gen5, новая интегрированная графика. Вместе с этими процессорами ожидают материнские платы на базе 800-го чипсета.

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Что касается AMD, компания намерена длительно поддерживать платформу AM5 и пока инсайдеры не называют каких-либо значимых изменений в следующей, 700-серии чипсетов AMD. Возможно, будет улучшена поддержка процессоров и памяти, появится Wi-Fi 7.