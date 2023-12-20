Arrow Lake, Panther Lake, а также Battlemage и Celestial.

Новая версия программного комплекса для мониторинга оборудования HWiNFO от 19 декабря получила предварительную и расширенную поддержку будущего оборудования. Как сообщает VideoCardz, в программе реализовали расширенную поддержку потребительских процессоров Intel следующего поколения — Arrow Lake. Расширенная поддержка, вероятно, предполагает, что ПО уже способно распознавать некоторые конфигурации новых процессоров. Кроме этого, в текущем и будущем выпуске HWiNFO внедряют предварительную поддержку для Panther Lake, преемника Arrow Lake, хотя запуск этого семейства процессоров может состояться не раньше первого квартала 2025 года.

Только что обсуждалось, когда Intel выпустит следующее поколение графических решений Battlemage. Компания пока не называет точных сроков, но в будущем выпуске HWiNFO планируют реализовать начальную поддержку не только графики из семейства Battlemage, но и из следующего за ним семейства Celestial. Это повышает вероятность того, что выход Battlemage состоится в следующем году, как и прогнозируют инсайдеры. Семейство Celestial ожидают не ранее 2025 года.