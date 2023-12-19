Последнее крупное обновление в 2023 году.

Ray Hennessy, Unsplash

Mozilla выпустила последнее крупное обновление веб-браузера Firefox в 2023 году. Новая версия под номером 121 получила ряд значимых нововведений, а также содержит исправления для различных проблем, связанных с безопасностью, сообщает gHacks.

В Linux новая версия Firefox теперь будет по умолчанию использовать систему отображения Wayland, что влечёт за собой множество положительных изменений, в их числе: поддержка жестов на устройствах с сенсорными панелями и экранами, поддержка настроек DPI для каждого монитора, повышение графической производительности и многое другое. Специалисты отмечают одно негативное последствие этого изменения: окно в режиме просмотра видео «Картинка в картинке» не закрепляется на переднем плане — проблему уже исследуют.

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Очень важным изменением в Android версии Firefox является полная поддержка расширений, теперь браузер не ограничен определённым набором из избранного списка. Firefox — единственный крупный веб-браузер, поддерживающий расширения на мобильных устройствах.

Одним из изменений в Windows версии Firefox является возможность инициализировать установку расширения Microsoft для аппаратного декодирования AV1 в браузере. Сделать это можно на встроенной странице браузера about:support, в разделе «Медиа», где представлена таблица аппаратной поддержки различных форматов на ПК пользователя. По клику на ссылке «Установить расширение» в строке AV1 пользователь будет переадресован на страницу соответствующего расширения в магазине приложений Microsoft.

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В числе других нововведений для пользователей браузера: команды голосового управления для систем macOS, новая опция для подчеркивания ссылок, плавающая кнопка во встроенном просмотрщике PDF для удаления отдельных элементов документа.