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Moleculo
KLEVV представила скоростные комплекты DDR5-8200 и 8400 объёмом 48 ГБ
Комплекты дополнят серию CRAS V RGB.

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Скорость оперативной памяти DDR5 продолжает расти, производители уже перешагнули отметку эффективной скорости передачи данных 8000 мегатранзакций в секунду и продолжают идти дальше. Ассортимент расширяется и у брэнда KLEVV, как сообщает ресурс TechPowerUp, в серии CRAS V RGB теперь доступны парные комплекты DDR5-8200 (38-49-49-131) и 8400 (40-52-52-134) общим объёмом 48 ГБ (2×24 ГБ). Модули работают при напряжении 1,45 В.

Источник: KLEVV

Модули в серии CRAS V RGB оснащаются гладкими алюминиевыми тепло-распределителями с полосой RGB подсветки в верхней части, высота модуля составляет 44 мм. Доступно два цвета: чёрный Obsidian Black и белый Brilliant White. Подсветку можно настроить через программное обеспечение производителей материнских плат, упоминается совместимость с ПО от ASUS, GIGABYTE, MSI и ASRock.

Источник: KLEVV

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Модули поддерживают профили Intel XMP 3.0 и AMD EXPO, однако в списке QVL пока перечисляются только платы Intel, но, похоже, что на момент написания список ещё не обновили информацией о новых модулях. Производитель продемонстрировал успешное тестирование 48-гигабайтного комплекта на платформе Intel с процессором Core i9-14900K и материнской платой ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore, прославившейся рекордами разгона памяти. В тесте кэша и памяти AIDA64 удалось достичь пропускной способности 128 ГБ/с при задержке 56,5 нс.

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В продаже комплекты ожидают к концу этого года, цены не уточняются.

Источники
KLEVV
TechPowerUp
#ddr5 #оперативная память #klevv
Источник: klevv.com
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