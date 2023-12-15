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В PCGamer выяснили, почему Noctua снова сдвинула сроки выпуска нового 140-мм вентилятора
Доработки и испытания продолжаются.

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Martin Katler, Unsplash

Noctua снова перенесла дату выпуска нового 140-мм вентилятора, теперь его планируется представить не в первом, а во втором квартале 2024 года. На выставке CES 2023, представители Noctua демонстрировали прототипы нового вентилятора и планировали выпустить его к концу этого года. Что же заставило специалистов снова изменить планы? Журналисты PCGamer выяснили, что череда задержек связана с подбором материалов и доработкой конструкции.

Новый вентилятор Noctua разработан с зазором величиной 0,7 мм между крыльчаткой и корпусом. Очевидно, что с таким малым зазором любая деформация крыльчатки или корпуса может привести к нарушению работоспособности вентилятора, поэтому компании приходится до мельчайших деталей прорабатывать все возможные сценарии эксплуатации, экспериментируя с различными материалами. На этот раз компанию не удовлетворили результаты испытаний корпуса, изготовленного из материала Sterox LCP.

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«…существует небольшой риск критической деформации в случае, если винты радиатора будут затянуты слишком сильно», «…Поэтому мы решили скорректировать базовую конструкцию углов рамы для повышения жесткости…», — объяснил представитель компании, также дав понять, что дополнительные задержки не исключены: «…мы не можем исключать, что могут потребоваться дополнительные меры».

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Новые 140-мм вентиляторы Noctua используются в процессорном кулере NH-D15 нового поколения, пока не готовы вентиляторы, кулер тоже не смогут выпустить. На момент написания NH-D15 тоже запланирован на второй квартал 2024 года.

#noctua #системы охлаждения #вентиляторы
Источник: pcgamer.com
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