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Moleculo
Названы предполагаемые даты начало продаж видеокарт GeForce RTX 40 SUPER
Все три новинки появятся в продаже в разные дни.

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Китайский ресурс ITHome нашёл ещё один инфоповод на местном форуме, связанном с поставщиками оборудования. Вслед за слухами о завершении производства видеокарт NVIDIA GeForce GTX 16 появилась неофициальная информация о сроках выхода моделей SUPER в рамках новейшей серии GeForce RTX 40.

Датой презентации новинок снова называется 8 января, готовится три модели: RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4070 SUPER. Первые две заменят оригинальные, производство которых, если не прекратят, то, по крайней мере, приостановят. Что касается RTX 4070 SUPER, она не заменит базовую версию, новой модели отведено место в другом сегменте рынка.

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Со ссылкой на осведомлённых китайских блогеров ресурс ITHome сообщает, что в продажу все три новые модели SUPER поступят в разные дни. Продажи RTX 4070 SUPER якобы начнут 17 января. Далее 24 января ожидают начало продаж RTX 4070 Ti SUPER, а в последний день января до прилавков должна добраться RTX 4080 SUPER. Последняя будет самой производительной видеокартой GeForce RTX 40 в Китае, пока не появится RTX 4090 D — об этой модели также стало известно от инсайдеров, в NVIDIA её якобы готовят для замены базовой версии, попавшей под запрет после введения новых экспортных ограничений США.

Источники
ITHome
#nvidia #видеокарты #geforce rtx 40 super
Источник: ithome.com
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