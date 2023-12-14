Боковая стенка из закалённого стекла поворотная, на петлях.

В ассортименте ZALMAN появился Mid-Tower корпус i6 с четырьмя комплектными 140-мм RGB вентиляторами, кронштейном для видеокарты и поворотной боковой стенкой из закалённого стекла, для крепления которой используется две петли. На передней панели корпуса можно расположить три 140-мм вентилятора или 360-мм радиатор. Фронтальная панель оснащена съёмной сетчатой крышкой с пылевым фильтром, тип пылевика не уточняется. На верхней панели можно установить пару 120- или 140-мм вентиляторов, 280-мм радиатор, ещё пару 120-мм вентиляторов можно расположить на вентилируемом кожухе блока питания, на задней стенке предусмотрена установка одного 120- или 140-мм вентилятора.

ZALMAN i6 готов вместить материнские платы от mini-ITX до E-ATX, процессорные кулеры высотой до 180 мм, видеокарты длиной до 355 мм. Для установки пары 3,5-дюймовых накопителей предусмотрена корзина в нижней части корпуса, три 2,5-дюймовых диска можно установить на обратной стороне вертикальной монтажной панели для материнской платы. Также в корпус поместятся блоки питания длиной до 180 мм, снизу расположена сетка для фильтрации пыли.

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Комплектный кронштейн крепится к кожуху, который закрывает блок питания, удерживая видеокарту с помощью пары лапок, высоту расположения которых можно регулировать. Также корпус поддерживает вертикальную установку видеокарт, но в комплект не входит дополнительная плата и райзер.

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На передней панели есть набор USB разъёмов, включая один Type-C, комбинированный аудио разъём, кнопка переключения режимов подсветки. ZALMAN i6 доступен в чёрном и белом цвете, цена не уточняется.