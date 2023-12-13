Сами процессоры анонсировали на прошлой неделе.

ASRock анонсировала платформы для досборки и миниатюрные материнские платы с процессорами из серии AMD Ryzen 8040U. Платформы 4X4 BOX 8040 будут доступны в конфигурациях с 8-ядерным 16-поточным Ryzen 7 8840U или 6-ядерным 12-поточным Ryzen 5 8640U. Это APU с небольшим энергопотреблением 15…30 Вт, но при этом компьютеры оснащены вентиляторами для надёжного охлаждения. В основе APU процессорные ядра на архитектуре Zen 4, интегрированная графика RDNA 3, улучшенный нейронный блок NPU XDNA для ускорения алгоритмов искусственного интеллекта. Размеры компьютеров — 117,5×110×49 мм.

В числе других ключевых особенностей и характеристик: поддержка двухканальной DDR5-5600 формата SO-DIMM общим объёмом до 96 ГБ; два сетевых адаптера 2,5G и 1G; наличие M.2 Key E для Wi-Fi адаптеров формата 2230, включая Wi-Fi 6E; один M.2 Key M для накопителей формата 2242/2280 и один M.2 Key M для накопителей 2242 с поддержкой PCIe Gen4 x4; два HDMI 1.4b и два DP 1.4a в виде Type-C; два порта USB4, один USB 3.2 Gen2, два USB 2.0 и один COM разъём.

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ASRock предлагает платы с аналогичными характеристиками.