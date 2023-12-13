В 2024 году рынок будет стабилизироваться.

СМИ неоднократно сообщали, что производители компьютерного оборудования ожидают в следующем году мощного импульса на рынке ПК благодаря широкому распространению искусственного интеллекта (ИИ). Разработчики продолжают интегрировать ИИ в различное программное обеспечение, более того, ходят слухи о выпуске новой версии операционной системы Windows с глубоко интегрированными ИИ возможностями. Месяцем ранее даже появились предположения, что в Microsoft снова могут пойти на эксперименты с меню «Пуск» и заменить его на ИИ-помощника.

Для ускорения ИИ возможностей требуется новое оборудование. Процессоры со встроенным нейронными блоками уже готовы у AMD и Intel, осталось стимулировать потребителей к покупкам. Но стоит ли рассчитывать на быстрое обновление в 2024 году? Финансовый директор AMD Жан Ху (Jean Hu) считает, что в следующем году ИИ может ещё не оказать существенного влияния, а вот через год, скорее всего: «…Я думаю, что, возможно, не в 2024, но точно в 2025 году, мы увидим огромный импульс от компьютеров с ИИ. Это поможет ускорить цикл обновления…», — сообщает Wccftech со ссылкой на Seeking Alpha.

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AMD рассматривает ИИ как одно из главных событий десятилетия и поэтому адаптирует своё портфолио продуктов соответствующим образом: компания вступает в гонку с приобретением Xilinx и выпуском процессоров, которые предлагают продвинутые возможности ускорения ИИ, в частности, анонсированные ранее Ryzen 8040 (Hawk Point) с движком XDNA и следующее поколение Strix Point с XDNA 2. Компания также вносит изменения в брэндинг, чтобы более чётко обозначить решения с ИИ-возможностями.

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В 2024 году Жан Ху сначала ожидает стабилизации рынка ПК. Как скоро это произойдёт, будет зависеть от макроэкономической ситуации. После стабилизации рынка и стоит ожидать импульса, интерес потребителей к ИИ высок, а поскольку выполнять всё в облаке затруднительно, в конечном итоге потребуется оборудование, где задачи можно будет выполнять локально. В течение нескольких месяцев уже отгружены миллионы единиц компьютеров на базе процессоров Ryzen 7040 (Phoenix) со встроенным ИИ-движком.