Продолжается подготовка к выходу первых APU для платформы AMD AM5.

Jose G. Ortega Castro, Unsplash

ASUS готовит для материнских плат AMD AM5 новые BIOS с прошивкой AGESA 1.1.0.1, бета-версии появились накануне для ряда плат, построенных на базе чипсетов X670 и B650, сообщает Wccftech со ссылкой на форум компании. Обновление связывают с продолжающей подготовкой к релизу первых настольных APU для новой платформы, ожидается, что AMD расскажет о них на предстоящей выставке CES 2024 и вскорости начнёт продажи, в конце января 2024 года. Бета-версии BIOS ориентированы на энтузиастов и не рекомендуются к установке пользователям, которые не испытывают каких-либо специфических проблем, исправленных в этих прошивках, напоминают специалисты.

Со ссылкой на форумы HardwareLuxx сообщается об обновлении SMU до версии 76.75.0, в списке изменений ASUS сообщает об общем повышении производительности.

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По предварительной информации и слухам, первоначально в настольную линейку APU Ryzen 8000G войдут модели G, GE и PRO с количеством процессорных ядер от 4 до 8. Часть моделей будет основана на кристаллах Phoenix со стандартными ядрами Zen 4, а часть — на кристаллах Phoenix 2 с гибридным сочетанием ядер Zen 4 и Zen 4c. В зависимости от модели, интегрированная графика будет представлена решениями Radeon 740M, 760M и 780M с количеством вычислительных блоков 4, 8 и 12 соответственно.