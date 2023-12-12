Несколько дней остаётся до презентации серии Meteor Lake.

Несколько дней остаётся до презентации процессоров Intel Meteor Lake. Чем ближе к релизу, тем больше информации попадает в Сеть. В каталогах интернет магазинов уже появляются ноутбуки на базе новых процессоров, в базах данных бенчмарков обнаруживают результаты тестов. Накануне некоторые подробности стали известны о процессоре Intel Core Ultra 5 125H. Это 14-ядерная 18-поточная модель с конфигурацией 4P+8E+2LP, базовой настройкой мощности 28 Вт и пиковой частотой 4,5 ГГц. В процессор также интегрирована графика Xe-LPG с блоками Xe-Cores в количестве 7 единиц.

Как сообщает Wccftech, предполагаемые тесты ультрабука Lenovo Yoga Pro AI 2024 с процессором Intel Core Ultra 5 125H появились на китайском форуме Baidu Tieba. Устройство сравнили с аналогичными решениями на базе процессоров Intel Core i5-13500H и AMD Ryzen 7 7840HS. Отмечается, что процессоры настроили на одинаковый пик мощности 65 Вт. Для Ultra 5 125H, который по умолчанию настроен на базовую мощность 28 Вт, её увеличение даёт общий прирост производительности до 47,1% — примерно 30% для процессорной части и примерно 15% для интегрированной графики.

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В 65-ваттном сравнении новый Intel Core Ultra 5 125H выигрывает у 13500H с небольшим преимуществом, а вот одолеть AMD Ryzen 7 7840HS не получилось, конфигурация с восемью полноценными ядрами была быстрее до 10…11,5%. В сравнении интегрированной графики ситуация меняется, 7-ядерная Xe-LPG в Ultra 5 125H смогла опередить Radeon 780M в бенчмарках 3DMark, превосходство достигло 18% в 3DMark Time Spy.