Обновлённый контроллер Phison и необычное охлаждение.

Компания Sabrent подготавливает PCIe Gen5 твердотельные накопители Rocket 5 Plus к презентации на выставке CES 2024, сообщает TweakTown со ссылкой на свои источники. Ранее стало известно о разработке компанией накопителей со скоростью последовательных операций выше 14 ГБ/с. Похоже, цели не изменились, Sabrent намеревается представить высокоскоростные накопители, используя новейшие разработки и инновационные технологии.

По информации источников TweakTown, накопители Sabrent Rocket 5 Plus будут построены на базе нового контроллера Phison PS5026-E26 под кодовым названием Max14um. Компании сотрудничают, в частности, работая над оптимизацией технологии Phison I/O+, которая предназначена для повышения производительности во время длительных операций чтения средними и крупными блоками. Такой сценарий нагрузки, в частности, соответствует играм.

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Как отмечает Guru3D, в тестах инженерный образец накопителя из новой серии Sabrent Rocket 5 Plus показал скорости на последовательных операциях до 14,7 ГБ/с, а производительность на случайных операциях достигала 1,6 млн IOPS. Что касается охлаждения, в серии Rocket 5 Plus могут применить решение AirJet Mini от компании Frore Systems — компактная система ультразвукового охлаждения, в которой движение воздуха создаётся за счёт колебания мембран.