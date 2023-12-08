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Moleculo
Lenovo выпустила видеокарту Radeon RX 6600 LE для своих готовых ПК
Существенных отличий от оригинальной модели пока не нашли.

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Lenovo разработала специальную версию видеокарты Radeon RX 6600 LE, сообщает VideoCardz со ссылкой на ITHome. Как расшифровывается аббревиатура LE, неизвестно, видеокарта продаётся в составе готовых ПК Lenovo Geek Pro 2023. Компания лишь подтверждает, что карта располагает 1792 потоковыми процессорами и 8 ГБ памяти GDDR6, графический процессор работает на тактовой частоте 2495 МГц. Эти характеристики практически идентичны оригинальной RX 6600, за исключением минимального отличия в частоте, которая выросла на 4 МГц.

Источник: Lenovo (JD.com)

Возможно, более существенные изменения скрываются в используемом графическом процессоре, базовой частоте или настройках энергопотребления. Оригинальная видеокарта основана на GPU под кодовым названием Navi 23 XL и настроена на работу при мощности до 132 Вт. Применение для видеокарты системы охлаждения с двумя вентиляторами и несколькими тепловыми трубками позволяет предположить, что это не простая версия, а с какими-то дополнительными улучшениями. Но ни о каких значительных отличиях и преимуществах официально не сообщается.

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Готовый компьютер, в составе которого Lenovo предлагает AMD Radeon RX 6600 LE в связке с Intel Core i5-13400F, стоит в Китае 4799 юаней, примерно 670 долларов США или 62000 рублей по курсу на момент написания.

Источники
VideoCardz
ITHome
Lenovo (JD.com)
#amd #видеокарты #lenovo #amd radeon rx 6600
Источник: videocardz.com
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