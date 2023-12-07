Охлаждение тоже входит в комплект.

Компания Minisforum представила компактную материнскую плату AR900i MoDT с распаянным 24-ядерным 32-поточным процессором Intel Core i9-13900HX, сообщает VideoCardz. Для охлаждения процессора в комплект входит система охлаждения с парой тепловых трубок и возможностью установки 120-мм вентилятора (в комплекте отсутствует), способная отвести около 100 Вт тепла. Базовый тепловой пакет 13900HX при этом составляет 55 Вт.

Комплект довольно интересный и кроме флагманского мобильного процессора Raptor Lake предлагает внушительные для своих размеров возможности расширения. На фронтальной части платы формата Mini-ITX нашлось место двум разъёмам M.2 для установки твердотельных накопителей, ещё два должны находиться на обратной стороне.

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На плате также присутствует разъём M.2 (Key E) для установки Wi-Fi адаптера формата 2230, на панели ввода-вывода есть крепления для двух антенн, а также: один USB Type-C 3.2 Gen2 с поддержкой работы в режиме DP, два USB Type-A 3.2 Gen1, один USB 2.0, комбинация HDMI 2.0 и DP 1.4 для вывода изображения с интегрированной графики, аудио-разъёмы и разъём 2,5-гагабитного сетевого адаптера.

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На плате поместился полноразмерный PCIe Gen5 x16 для установки современной видеокарты, различные коннекторы для подключения вентиляторов, пара разъёмов для оперативной памяти DDR5-5200 формата SO-DIMM. Оценивается плата в 689 долларов США, на данный момент действует скидка и цена составляет 559 долларов.