Фронтальный фильтр с индикацией загрязнённости.

ASUS представила первый компьютерный корпус в линейке ProArt, ориентированной на создателей контента. ProArt PA602, как и другие устройства серии, выполнен в строгом дизайне и в чёрном цвете с редкими золотистыми акцентами.

Корпус рассчитан на создание производительных систем и предлагает отличное охлаждение прямо из коробки: парой 200-мм вентиляторов толщиной 38-мм на передней панели с широкими вентиляционными прорезями, одним 140-мм вентилятором толщиной 28-мм на задней стенке. Фронтальные вентиляторы могут создавать невероятный воздушный поток 190 кубических футов в минуту (CFM). Поддерживается ШИМ-управление в диапазоне скоростей 300…1000 об/мин, а 140-мм вентилятор на задней стенке может останавливаться.

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Для эффективного распределения воздушного потока внутри корпуса предусмотрены дефлекторы, конструкция разрабатывалась с учётом уменьшения завихрений. Корпус готов к установке материнских плат EATX, башенных кулеров высотой до 190 мм, радиаторов длиной до 420 мм на верхней панели, видеокарт длиной до 450 мм, восьми накопителей (4×2,5 + 4×2,5/3,5).

Для простого подключения передней панели в ProArt PA602 используется один унифицированный разъем. На передней панели расположены: быстрый USB Type-C со скоростью 20 Гбит/с, по два порта USB 5 Гбит/с типа A и USB 2.0, а также кнопка включения с возможностью блокировки нажатия, кнопка перезагрузки, регулятор скорости вращения вентиляторов, аудио-разъём. Для установки PCIe карт расширения предусмотрен механизм, не требующий инструментов.

ProArt PA602 оснащен съёмными пылевыми фильтрами на передней, верхней и нижней панелях. В фронтальный фильтр встроена система для автоматического определения степени загрязнённости, светодиод уведомит владельца о необходимости очистки. Среди других особенностей: наличие колёсиков сзади для удобного перемещения, возможность вертикальной установки видеокарты, встроенный кронштейн для поддержки видеокарты при установке в горизонтальной плоскости, встроенный хаб для шести вентиляторов, потайное пространство для Wi-Fi антенны.

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В Европе корпус ожидается в декабре по цене 229,90 евро с учётом местных налогов.