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Moleculo
GIGABYTE представила внутренний Wi-Fi 7 адаптер с интерфейсом PCIe x1 и стильной выносной антенной
В целевую аудиторию входят любители виртуальной реальности.

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Наличие Wi-Fi 7 один из основных аргументов новейших ноутбуков и материнских плат. Но что делать, если всё в текущем настольном ПК устраивает и только ради поддержки Wi-Fi 7 нет желания обновлять материнскую плату. Выход есть, компания GIGABYTE представила PCIe адаптер GC-WIFI7, сообщает OC3D.

Источник: GIGABYTE

GC-WIFI7 — это дополнительная плата PCIe x1, которая предлагает пользователям возможности Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 7 с поддержкой полосы пропускания до 320 МГц в диапазонах 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц. Карта также поддерживает Multi-Link Operation (MLA) для одновременного подключения к нескольким диапазонам. В комплект поставки входит стильная выносная антенна 2Tx2R со сверхвысоким коэффициентом усиления, которая поддерживает как направленные, так и всенаправленные сигналы.

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Как отмечает производитель, преимущества Wi-Fi 7 в виде высокой пропускной способности и низкой задержки, в частности, должны по достоинству оценить любители виртуальной реальности.

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Цена решения на данный момент неизвестна.

Источники
GIGABYTE
OC3D
#gigabyte #wi-fi 7 #адаптеры #платы расширения
Источник: overclock3d.net
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