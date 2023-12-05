Похоже, систему охлаждения не упростили, это по-прежнему большой радиатор с площадью поверхности 7000 кв. мм.

Китайская компания MaxSun продолжает расширять свою премиальную линейку видеокарт MGG (Mega Gamer), которая запомнилась рядом интересных решений, включая цельнометаллический корпус и пять вентиляторов, два из которых вспомогательные, находятся сбоку и по задумке вытягивают горячий воздух из пространства между радиатором и печатной платой. Вслед за RTX 4090, 4080 и 4070 Ti к линейке присоединяется базовая версия RTX 4070, сообщает VideoCardz.

Похоже, что конструкция MaxSun GeForce RTX 4070 MGG OC12G S0 мало чем отличается от старших моделей. В материалах на официальной веб-странице всё также говорится о применении массивной системы охлаждения с испарительной камерой, девятью тепловыми трубками, радиатором с площадью теплообменной поверхности около 7000 мм2 и тремя основными вентиляторами диаметром 110 и 100 мм. Для видеокарты с уровнем тепловыделения 215 Вт такая система охлаждения, скорее всего, избыточна, но это премиальный продукт, поэтому экономить на охлаждении не стали, так карта будет тише и холоднее.

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Видеокарта занимает три слота расширения и оснащена для дополнительного питания одним 16-контактным разъёмом. Общие размеры составляют 33,7×13,7×6,6 см. Частота в режиме ускорения была повышена производителем до 2580 МГц, мощность до 215 Вт при эталонном значении 200 Вт.

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В Китае модель доступна по цене от 4999 до 5399 юаней (примерно 65…70 тысяч рублей по курсу на момент написания), что только на 4% превышает рекомендованную цену в этом регионе.