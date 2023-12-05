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GIGABYTE представила новые СЖО AORUS WATERFORCE II с магнитным соединением вентиляторов без кабелей
Две серии AORUS WATERFORCE X II и просто AORUS WATERFORCE II.

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Серия AORUS WATERFORCE X II. Источник: GIGABYTE

Компания GIGABYTE представила новые системы необслуживаемого жидкостного охлаждения (СЖО) для процессоров, сообщает TechPowerUp. Одна серия называется AORUS WATERFORCE X II, вторая почти также — без X. К преимуществам обеих серий компания относит обновлённые конструкции насосов и вентиляторов, наличие чёрных и белых вариантов ICE, красивый и практичный дизайн, делающий установку моноблоков с насосом удобнее, конечно же подсветку, совместимость со всеми марками материнских плат. Обе серии предлагают СЖО с радиаторами типоразмера 240- и 360-мм, но похоже, что белые варианты только 360-мм.

Источник: GIGABYTE

Комплектные вентиляторы новых СЖО могут быть объединены в цепочку благодаря конструкции Fan EZ-Chain Mag с магнитными креплениями и специальными коннекторами на корпусе. При этом одной из отличительных особенностей СЖО в серии AORUS WATERFORCE X II является то, что крайний вентилятор подключается к кабелям, спрятанным в шлангах системы охлаждения, для моделей в серии без X такая возможность на сайте не упоминается, зато у них есть крышка водоблока, поворачивающаяся на 330 градусов. Новая конструкция лопастей вентилятора увеличивает воздушный поток и давление, одновременно снижая уровень шума, также отмечает производитель.

Серия AORUS WATERFORCE II. Источник: GIGABYTE

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Ещё одной особенностью СЖО в серии AORUS WATERFORCE X II является наличие ЖК-дисплея Edge View с возможностью воспроизведения видео и другого пользовательского контента, который уместится во встроенной памяти объёмом 40 МБ.

Источники
GIGABYTE
TechPowerUp
#gigabyte #системы охлаждения #жидкостное охлаждение
Источник: gigabyte.com
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