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Moleculo
В новом патенте AMD разделяет графический процессор на множество чиплетов
Похоже, компания планомерно движется к этой цели.

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Патентное ведомство США недавно опубликовало патент AMD под названием Distributed Geometry, сообщает издание PCGamer со ссылкой на YouTube блогера RedGamingTech. В патенте описывается чиплетный подход к графическим процессорам, при котором рабочая нагрузка рендеринга распределяется по набору микросхем.

Самый крупный графический процессор AMD текущего поколения, Navi 31, используемый в серии Radeon RX 7900, уже является чиплетным, однако графический вычислительный кристалл в нём всё равно монолитный — разделить его очень сложная задача, но в AMD работают над этим.

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Как объясняют специалисты, традиционный подход во всех графических чипах предполагает наличие центрального процессора, распределяющего рабочую нагрузку между множеством шейдерных блоков внутри чипа. В патенте AMD от центрального процессора отказываются, а монолитный чип заменяют несколькими чиплетами, каждый из которых выполняет свои собственные задачи.

Инструкции рендеринга отправляются на графические чиплеты в длинной последовательности, называемой списком команд. Эти инструкции описывают весь процесс преобразования геометрии в пиксели. Предполагается, что каждый чиплет будет самостоятельно отслеживать, какую часть работы он должен выполнить, в патенте предлагается несколько способов реализации этого.

Переход к чиплетной конструкции позволит значительно сократить производственные затраты, однако перед этим нужно решить ряд серьёзных проблем, к которым в PCGamer относят пропускную способность и задержку между чиплетами, а также согласованность их работы.

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Источники
USPTO
PCGamer
RedGamingTech, YouTube
#amd #видеокарты #графические процессоры #чиплеты
Источник: pcgamer.com
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