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Moleculo
«Защитник» может быть причиной снижения производительности у некоторых пользователей Windows 11 23H2
В Сети начинают появляться сообщения о снижении производительности процессора и других проблемах после обновления с версии 22H2 до 23H2.

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Специалисты ресурса Neowin отмечают появление в Сети жалоб на снижение производительности в процессорозависимых рабочих сценариях после обновления Windows 11 до версии 23H2. Судя по ряду сообщений на различных ресурсах, некоторые пользователи наблюдают снижение производительности в примерно на 5…8%. Также встречаются жалобы на провалы в загрузке видеокарты, периодические статтеры, проблемы с загрузкой текстур и различные ошибки. При этом пользователи утверждают, что до обновления, на версии 22H2, их системы работали без проблем и сбоев.

Одно из возможных решений подобных проблем — сброс приложения «Защитник Windows» (Windows Security) посредством выполнения команды Get-AppxPackage Microsoft.SecHealthUI -AllUsers | Reset-AppxPackage в PowerShell. После этого необходимо проверить, включена ли виртуализация в BIOS материнской платы, включить «Целостность памяти» в настройках «Изоляция ядра» операционной системы, это делается в разделе настроек «Безопасность Windows» — с инструкцией можно подробнее ознакомиться в публикации Neowin.

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Тем не менее не стоит слепо следовать данной инструкции, предпочтения в настройке оборудования и операционной системы у всех разные, поэтому некоторые рекомендации могут не подойти, но, если наблюдаются проблемы с производительностью процессора после обновления Windows 11, защитник Windows может быть их причиной.

Источники
Neowin
#обновления #windows 11 23h2
Источник: neowin.net
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