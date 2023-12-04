Ожидаются модели даже на Intel Core Ultra 9.

С приближением к дате официальной презентации Intel Meteor Lake в Сети появляется всё больше информации о новых ноутбуках с процессорами из этого семейства. Похоже, появился первый официальный анонс, его сделала компания Lenovo в Китае, сообщает Notebookcheck со ссылкой на ITHome и сообщение на странице Lenovo в социальной сети Weibo.

На китайском рынке Lenovo готовит к дебюту линейку ультрабуков Xiaoxin Pro AI 2024, сочетающих высокую производительность и длительное время автономной работы. Судя по первым маркетинговым материалам, это 16-дюймовые ультрабуки с полноразмерной клавиатурой и большим тачпадом. На изображениях также можно оценить габариты устройства, небольшую толщину.

реклама

Ожидаются модели не только на процессорах Intel Core Ultra 5 и Ultra 7, но и флагманском Ultra 9, компания пока не перечисляет конкретные модели процессоров и конфигурации. Само собой, цены также неизвестны, но, основываясь на слухах и предварительных ценах, специалисты Notebookcheck предполагают, что цены на новинки с процессорами Core Ultra 5 будут начинаться от 1100 долларов США, а на варианты с Core Ultra 7 — от 1400 долларов США.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Не забыли упомянуть и искусственный интеллект (ИИ), Intel делает большую ставку на это — в Intel Meteor Lake есть встроенный нейронный сопроцессор NPU. Судя по последним новостям, производители оборудования ожидают, что ИИ станет новой движущей силой индустрии и заставит многих пользователей обновить оборудование.