На следующий день после презентации процессоров Intel Meteor Lake

Kote Puerto, Unsplash

Ранее инсайдеры назвали предполагаемые спецификации новой линейки ноутбуков Samsung Galaxy Book 4. Если верить информации, флагманские модели будут полагаться на процессоры Intel Meteor Lake — Core Ultra 7 155U и Core Ultra 9 185H.

Презентация новых процессоров запланирована на 14 декабря. Когда начнутся продажи ноутбуков неизвестно, по этому поводу высказывалась различная информация, но, похоже, Samsung будет одной из первых компаний, которая представит свои новые ноутбуки. Как сообщает Tom’s Hardware со ссылкой на корейское издание Yonhap News, представить линейку Galaxy Book 4 планируют 15 декабря.

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При этом специалисты Tom’s Hardware считают, что часть моделей может появится во второй половине месяца, а другая часть — в январе на CES 2024. По слухам, задержатся модели на базе лучшего чипа Core Ultra 9 185H.

Как отмечают источники, Samsung воодушевлена новыми процессорами Intel Meteor Lake за счёт наличия в них нейронный сопроцессора NPU, он может пригодиться для повышения производительности работы большой языковой модели Samsung Gauss, анонсированной в прошлом месяце. Gauss ожидают на смартфонах Samsung Galaxy S24 в начале следующего года, но есть шансы, что на новых ноутбуках ИИ решение появится раньше.

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Тем временем, в Wccftech сообщают о находке Twitter (заблокирован в РФ) блогера @Tech_Reve, он заметил на китайской торговой площадке GooFish один из ноутбуков Samsung Galaxy Book 4. Представленная конфигурация включает процессор Intel Core Ultra 7 155H, NVIDIA GeForce RTX 4050 6 ГБ, 32 ГБ памяти LPDDR5X-7500, OLED-дисплей с разрешением 2880x1800 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Продавец просит 12600 юаней, что соответствует 1765 долларам США.