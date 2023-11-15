Предварительные спецификации новых моделей MSI и Samsung.

Intel даст старт новой линейке мобильных процессоров Core Ultra 1-го поколения 14 декабря, некоторые модели уже отметились в базах данных бенчмарков, а теперь в каталогах интернет магазинов стали появляться и первые ноутбуки на базе процессоров Meteor Lake. В частности, компания MSI готовит новые 13,3- и 16-дюймовые ноутбуки в линейках Prestige, Stealth, Stealth Pro и Creator Pro, они были замечены на сайте американского Newegg и ещё нескольких магазинов, сообщает VideoCardz.

Маркировка AI в наименованиях моделей дополнительно подчёркивает возможности новых процессоров Intel, в них впервые внедрён нейронный блок NPU, также новая графика на базе архитектуры Xe-LPG (Alchemist) благодаря наличию «матричных движков» XMX пригодится для ускорения алгоритмов ИИ. На одной из презентаций Intel показывала, как нагрузка при генерации изображений может быть распределена между ядрами процессора, NPU и интегрированной графикой.

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Обнаруженные ноутбуки основаны на процессорах Intel Core Ultra 5 или Core Ultra 7, цены варьируются в диапазоне 1050…1650 долларов США в зависимости от размера экрана и комплектации. Судя по информации в каталогах, начало продаж ожидается не ранее 18 декабря.

В другой новости VideoCardz сообщает со ссылкой на ресурс Windows Report о конфигурациях новых ноутбуков Samsung Galaxy Book 2024 года. По слухам, к выходу готовится пять моделей: две на базе процессоров Intel Core 1-го поколения и три на базе Core Ultra. Стоит напомнить, что мобильные Core 1-го поколения — представители семейства Raptor Lake-U.

Младшие Samsung Galaxy Book 4 и Galaxy Book 4 360, как ожидается, получат процессоры Intel Core 5 120U с пиковой частотой 5,0 ГГц и пока неизвестной конфигурацией ядер. Модели Pro получат процессоры Core Ultra 7 155U, а топовая модель Ultra — Core Ultra 9 185H.

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Официально спецификации процессоров Meteor Lake неизвестны, но по появившимся в Сети тестам 155U и 185H могут быть 16-ядерными процессорами с конфигурацией 6P+8E+2LPE. Модели U и H отличаются тепловым пакетом, маломощные варианты U обычно получают настройку с базовым TDP около 15 Вт, а продвинутые варианты H — с базовым TDP 28…35 Вт. Также сообщается, что Samsung Galaxy Book 4 Ultra пока единственный ноутбук в линейке с дискретной графикой, её стала мобильная 8-гиговая NVIDIA GeForce RTX 4070. Остальные ожидаемые спецификации приведены в таблице.