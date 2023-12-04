E ядра при этом были отключены

Известный соревновательный шутер Counter-Strike 2 (CS2) нетребователен к «железу», для высокой частоты кадров в этой игре достаточно более или менее современной системы среднего или даже начального уровня. По этой причине CS2 привлёк энтузиастов, соревнующихся в достижении наибольшей частоты кадров. В октябре оверклокерам удалось достичь 1310 кадров в секунду на стенде с разогнанным до 7,5…8 ГГц процессором Intel Core i9-14900K.

Известный специалист и YouTube блогер Der8auer решил повторить эксперимент, используя киберспортивные настройки графики, сообщает Tom's Hardware. Специалист изучил предпочтения игроков и пришёл к выводу, что популярным разрешением является 1080p, а некоторые настройки графики, помогающие заметить противника, должны быть повышены, в частности, качество теней.

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Сначала Der8auer изучил возможности обычного розничного образца Intel Core i9-14900K под системой жидкостного охлаждения. Другими основными компонентами системы стали материнская плата ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090. На частоте P-ядер 6 ГГц с отключёнными E-ядрами частота кадров в CS2 достигла 800 FPS. Этого уже хватит даже для игры на самых современных 500-герцовых мониторах, но останавливаться Der8auer не собирался и перешёл на охлаждение жидким азотом.





При температуре около минус 150 градусов по Цельсию специалист добился стабильной работы на частоте 7,4 ГГц. При этом частота кадров в CS2 увеличилась до 950 FPS, однако цель эксперимента не была достигнута — специалист хотел увидеть 1000 FPS без снижения настроек графики. Взяв отборный экземпляр 14900K и заручившись поддержкой оверклокера Safedisk удалось добиться стабильной частоты 7,5 ГГц и желаемых 1000+ FPS в игре.

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Дальнейший разгон до 7,8 ГГц не привёл к значимому улучшению результатов, а итоговым результатом стала частота 8,1 ГГц. Специалист считает, что со временем кому-нибудь удастся разогнать i9-14900K до 10 ГГц.