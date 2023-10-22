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Moleculo
CS 2 с частотой кадров до 1310 FPS — Intel Core i9-14900K разогнали до 8 ГГц прямо во время игры
Подливать азот пригласили одного из вице-президентов Intel.

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На рынке уже появляются киберспортивные мониторы с частотой обновления выше 500 Гц. Что за система нужна для обеспечения соответствующего уровня производительности? К счастью многие соревновательные игры не требовательны к «железу» и для получения довольно высокого фреймрейта не нужны флагманские компоненты, конечно, если речь идёт о стабильных 240 или 360 кадрах, но получить более 500 FPS, задача уже сложная и здесь действительно может потребоваться высококлассное оборудование.


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На заметку, Intel Core i9-14900K в Counter-Strike 2 может обеспечить более 1000 кадров в секунду, правда в это время кто-то должен подливать в систему жидкий азот. На выставке SXSW Sydney 2023 этим занимался сам Роджер Чандлер (Roger Chandler), вице-президент Intel и генеральный менеджер в группе клиентских вычислений по направлению оборудования для энтузиастов и рабочих станций. Команда оверклокеров в это время разогнала 14900K до частот 7,5…8 ГГц на материнской плате GIGABYTE Z790 Aorus Tachyon X, сообщает Tom’s Hardware. Процессор оставался стабилен не только для демонстрации, прямо во время разгона кто-то играл в Counter-Strike 2 с частотой кадров вплоть до 1310 FPS.

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Также удалось побить мировой рекорд разгона оперативной памяти с результатом DDR5-11618, правда в этом случае система находилась на грани стабильности, удалось только зафиксировать результат.

Источники
Tom's Hardware
YouTube
#intel #разгон #counter-strike 2
Источник: tomshardware.com
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FelsheR-BAN100913
10:16
Поди украину можно было светом на месяц обеспечить?)
CS 2 с частотой кадров до 1310 FPS — Intel Core i9-14900K разогнали до 8 ГГц прямо во время игры
FelsheR-BAN100913
10:12
Зачем проблемы, если есть виндовс? Сделают еще одну подобную нормальную ОСь - поставим, люникс для онанистов, лучше не начинать.
Коротко о проблемах Linux и реакции на них
Umid Xaydarov
10:11
норм пукан у шымбала полыхнул. щя бы доказывать что то камуто на оверклокеше в 2к23. смайлик "фейспалм".
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