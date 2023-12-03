Но Intel APO поддерживается пока лишь несколькими процессорами нового поколения

Компания MSI обновляет материнские платы на базе актуальных чипсетов Intel, внедряя улучшения и расширяя поддержку фирменной технологии автоматического разгона P-Core Beyond 6GHz+ и технологии Intel APO, сообщает Wccftech.

Технология P-Core Beyond 6GHz+ позволяет владельцам флагманских Core i9-14900K нового поколения в пару кликов попробовать разогнать процессор до частоты 6,3 ГГц при одноядерной нагрузке и до 5,8 ГГц при многоядерной — параметры работы процессора и материнской платы подбираются автоматически. В первую очередь технология была внедрена в новейшие материнские платы Z790, но теперь соответствующее обновление получают и платы Z690, такие как MEG Z690 ACE.

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Специалисты отмечают, что, хотя P-Core Beyond 6GHz+ достаточно удобна, автоматический разгон может привести к завышенным напряжениям, а перед экспериментами пользователям стоит оценить возможности своей платы и системы охлаждения, взвесив все риски и преимущества — Core i9-14900K горячий и прожорливый процессор.

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Поддержка технология Intel APO, которая, как оказалось, заметно повышает производительность в некоторых играх, распространяется практически на весь стек материнских плат Intel 600 и 700 серии от MSI. Поддержка появилась даже в платах на базе H610; правда, есть нюанс, на данный момент с Intel APO совместимы только процессоры Core i9-14900K(KF) и Core i7-14700K(KF). Не исключено, что поддержка расширится в будущем, но в Intel подтвердили, что не собираются делать APO доступной на предыдущих поколениях процессоров.