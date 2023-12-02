Часть кристаллов с ядрами CCD заменят на специализированные кристаллы FGPA и NCD.

До появления процессоров на базе архитектуры AMD Zen 6 ещё много времени, компания ещё не представила Zen 5, но инсайдер Moore’s Law Is Dead уже делится некоторыми подробностями, которые ему якобы известны. Так ранее инсайдер уже называл некоторые особенности будущих архитектур, включая кодовые имена Nirvana и Morpheus для Zen 5 и 6, а также то, что AMD нацелена на увеличение количества ядер в каждом чиплете до 32 и внедрение аппаратной поддержки вычислительных операций FP16 для искусственного интеллекта и машинного обучения. Теперь же инсайдер решил рассказать о серии процессоров EPYC-E для телекоммуникационных и периферийных систем.

Предназначенные для озвученной области применения процессоры AMD EPYC не предлагают большого количества ядер, они оптимизированы по энергопотреблению и должны стоить относительно недорого. Moore’s Law Is Dead показывает схему подобного процессора для сокета SP8, видно четыре кристалла с ядрами и два кристалла ввода-вывода IOD. В этой универсальной конструкции кристаллы с ядрами могут заменять на другие, расширяя сетевые возможности или возможности ИИ.

реклама

Как утверждает инсайдер, EPYC-E будет доступен в двух вариантах: стандартная серия с количеством ядер до 64 и начальная с количеством ядер до 32. Стандартная версия также будет иметь поддержку восьмиканальной памяти DDR5-6400, 64 линий PCIe Gen 5 и 32 линий PCIe Gen 6, а начальная — четырехканальной памяти, 32 линий Gen 5 и 16 линий Gen 6.

Учитывая, что у AMD могут появиться 32-ядерные кристаллы Zen 6, из четырёх кристаллов 64-ядерных стандартных процессоров EPYC-E один или два могут быть заменены специальными кристаллами FGPA и NCD, аналогично в начальной серии один кристалл с ядрами может быть заменён специализированным.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Сокет SP8 для EPYC-E будет использоваться и для некоторых других серий процессоров EPYC, для более крупных процессоров появится сокет SP7. Каким может быть этот крупный процессор, Moore’s Law Is Dead показал на макете — конструкция из 8 микросхем теоретически может объединить до 256 ядер Zen 6.