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Windows 12 может выйти в середине 2024 года
В индустрии с нетерпением ждут волны продаж компьютеров с новыми ИИ возможностями.

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Слухи о выпуске операционной системы Windows 12 продолжают появляться в Сети, инсайдеры уверены, в компании Microsoft работают над новой ОС, которая будет тесно связана с искусственным интеллектом (ИИ). В отрасли с нетерпением ждут релиза, ведь это подстегнёт потребителей к очередному обновлению оборудования. Журналисты издания The Commercial Times, побывав на Тайваньской выставке медицинских технологий в Тайбэе, изучили настроения и ожидания ведущих специалистов и руководителей ряда крупных компаний компьютерной индустрии. На основании услышанного в The Commercial Times считают, что Windows 12 могут представить уже в середине следующего года: «Microsoft Windows 12 будет выпущена в июне 2024 года…», — пишет издание, сообщает Tom’s Hardware.

Надёжных доводов в пользу этого не приводится, но в общем и целом представители индустрии в будущем году ожидают рост в сегментах, связанных с ИИ. Как отмечает Tom’s Hardware, генеральный директор Acer Джейсон Чен (Jason Chen) ожидает, что ИИ станет новой движущей силой индустрии, которая будет циклически обновляться с появлением новых ИИ-технологий, приложений и аппаратного обеспечения. Председатель Quanta Барри Лам (Barry Lam) ожидает связанный с ИИ рост в серверном и автомобильном сегментах, а также в сегменте потребительских ПК.

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Ранее финансовый директор Intel Дэйв Зинсер (Dave Zinsner) также намекнул на обновление Windows в следующем году, которое ускорит внедрение нового клиентского оборудования.

Источники
The Commercial Times
Tom's Hardware
#операционные системы #windows 12
Источник: tomshardware.com
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