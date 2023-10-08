Неужели Windows 12 всё-таки выйдет?

В Сети всё больше слухов о выходе Windows 12 в следующем году, катализатором стало интервью финансового директора Intel Дэйва Зинсера (Dave Zinsner) на технологической конференции Citi 2023, во время которого специалист заявил, что ожидает обновления Windows в следующем году, сообщает gHacks со ссылкой на PCGamer и стенограмму, опубликованную на ресурсе SeekingAlpha. «Мы полагаем, что 24-й год будет очень удачным для клиентов, в частности, благодаря обновлению Windows», — сказал Зинсер, судя по всему, намекнув, что это обновление может ускорить внедрение нового клиентского оборудования: «Кроме того, мы по-прежнему считаем, что установленная база довольно старая и нуждается в обновлении, и мы думаем, что следующий год может стать началом этого процесса, учитывая катализатор Windows. Поэтому мы с оптимизмом смотрим на то, как будут развиваться события в 24-м году».

Хотя конкретно Windows 12 не упоминается, что-либо, кроме нового выпуска Windows, вероятно, не нашло бы отражения в прогнозах Intel, отмечают в gHacks. Также ресурс ссылается на информацию Windows Central, где заявляют: следующая версия Windows разрабатывается и большую часть работ могут завершить к середине 2024 года.

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Какой будет новая система, что за оборудование будет требовать, можно только догадываться. Microsoft повысила системные требования, когда выпустила Windows 11, из-за чего многие устройства не могли обновиться, во всяком случае, с использованием стандартных процедур. С учётом дальнейшего внедрения в систему инструментов на базе искусственного интеллекта, можно понять оптимизм Intel — компания делает ставку на ИИ в своих новых продуктах, процессоры Core Ultra 1-го поколения Meteor Lake содержат в своём составе нейронный блок NPU.

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Следующими за Meteor Lake продуктами Intel должны стать процессоры Arrow Lake, которые появятся не только на мобильных, но и полноценных настольных ПК, вероятно, для последних это будет первая серия процессоров с выделенным блоком для ускорения ИИ. Arrow Lake ожидают во второй половине 2024, так что нас действительно может ожидать череда анонсов, где крупное обновление ОС или вообще новая операционная система будет продвигаться вместе с новым оборудованием и главным двигателем всего этого будет ИИ.