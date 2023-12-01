Для этого понадобилось две видеокарты.

Niclas Illg, Unsplash

AMD вслед за NVIDIA представила в этом году свою технологию генерации (интерполяции) кадров. У AMD есть даже две реализации, более подвинутая, входящая в состав FSR 3, и менее продвинутая, встроенная в драйвер AMD Fluid Motion Frames (AFMF). Ранее энтузиасты уже проверили, что будет, если одновременно включить генерацию кадров FSR 3 и AFMF в драйвере, но никому не приходило в голову пытаться объединить технологии NVIDIA и AMD. Казалось бы, это вообще невозможно, NVIDIA DLSS 3 поддерживает только на картах RTX 40 серии, а AMD AFMF — только в драйвере AMD для Radeon RX 6000 и 7000 серии. Но специалисты корейского ресурса QuasarZone нашли способ задействовать обе технологии одновременно, для этого они использовали две видеокарты, сообщает VideoCardz.

В тестовую систему одновременно установили NVIDIA GeForce RTX 4090 и AMD Radeon RX 6600. Первая занималась рендерингом игровой графики, технология DLSS 3 с генерацией кадров была включена. Эти кадры, включая сгенерированные, пропускались через Radeon RX 6600, которая тоже генерировала кадры посредством технологии AFMF и уже отправляла их на монитор. В Cyberpunk 2077 таким образом удалось повысить среднюю частоту кадров практически в три раза относительно режима, когда генерация кадров выключена вообще, и в два раза относительно режима, когда работает только видеокарта NVIDIA с генерацией кадров в DLSS 3.

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Результаты в разных играх отличаются, связка работает, но значительно увеличивается только средняя частота кадров. Статистика редких событий лишь немного улучшается, а в некоторых играх даже становится хуже. Интересный эксперимент и хотелось бы увидеть ещё больше результатов.