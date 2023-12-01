Но ядра якобы всё ещё будут основаны на оптимизированной версии архитектуры Crestmont.

Процессоры Intel Xeon семейства Clearwater Forest с количеством E-ядер до 288 и обновлённой архитектурой ожидают в 2025 году. Официальных подробностей пока немного, однако начинает появляться информация от инсайдеров, формирующая некоторое представление о будущей линейке серверных процессоров. Специалисты Wccftech изучили прогнозы Twitter (заблокирован в РФ) блогера и инсайдера @SquashBionic, похоже, процессоры Clearwater Forest все ещё будут использовать обновлённую архитектуру E-ядер Crestmont, но, хотя это не полностью новая архитектура, прирост производительности на такт ожидается существенный.

Как напоминают специалисты, архитектура E-ядер под названием Gracemont дебютировала в процессорах Alder Lake и была повторно использована в Raptor Lake — это первое поколение. Второе поколение Crestmont дебютирует в будущих процессорах Meteor Lake, третье под названием Sierra Glen — в серверных процессорах Sierra Forest, выпуск которых запланирован на середину 2024 года. Если верить блогеру, ядра процессоров Clearwater Forest будут основаны на базе оптимизированной архитектуры Crestmont, а не Skymont, которая появится в процессорах Lunar Lake и Panther Lake к 2025 году. Архитектура якобы получит очередной набор оптимизаций со значительным приростом производительности на такт, также ожидается увеличение кэш памяти 3-го уровня.

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По слухам, процессоры Clearwater Forest предложат до 288 ядер, как и Sierra Forest, однако в отличие от последних 288-ядерные чипы будут доступны не только в линейке AP, но и SP.