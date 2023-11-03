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Moleculo
Windows 10 возвращает утраченные позиции в статистике Steam за октябрь
Похоже, Windows 11 не удаётся догнать предшественника.

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Bubble Pop, Unsplash

Появившаяся накануне статистика StatCounter показывала, что доля рынка Windows 11 резко увеличилась на несколько процентных пунктов, при этом Windows 10 несколько пунктов потеряла, но всё ещё лидирует со значительным превосходством. Теперь обновилась статистика Steam, которая в какой-то степени отражает предпочтения геймеров, использующих эту платформу. Статистика странная, если ранее Windows 11 понемногу прибавляла каждый месяц и казалось, что к концу года у неё есть шансы приблизиться к «десятке», последние месяцы статистику штормит и Windows 10 возвращает утраченное — за прошедший месяц её охват увеличился на 7,61%, а Windows 11 потеряла 6,9%. В октябре Windows 10 использовали 65,58%, а Windows 11 — 30,53%. Неизвестно, насколько точна статистика Steam, тем не менее, Windows 10 прочно закрепилась среди пользователей платформы. Возможно, резкое изменение статистики связано с наплывом пользователей из Китая, зарегистрирован прирост 13,71%.

Источник: Steam

Что касается аппаратного обеспечения, настольная GeForce RTX 3060 усиливает превосходство, её используют 9,68% пользователей Steam. Также в топ-5 входят RTX 2060, RTX 3070, GTX 1060, RTX 3060 Ti, а некогда лидирующую GTX 1650 в октябре вытеснили на шестое место. В остальном предпочтения пользователей поменялись мало, среднестатистический ПК пользователя Steam состоит из 6-ядерного процессора, 16 ГБ оперативной памяти, накопителей общим объёмом 1 ТБ и более, а также монитора с разрешением FullHD.

Источники
Steam
#steam
Источник: store.steampowered.com
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