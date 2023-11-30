Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
Steam прекратит поддержку macOS 10.13 и 10.14 в феврале 2024 года
А на более современных версиях macOS нет поддержки 32-битных игр.

реклама

Sigmund, Unsplash

Valve прекратит выпускать обновления клиента Steam для устаревших операционных систем macOS High Sierra (10.13) и Mojave (10.14) 15 февраля 2024 года, сообщает Neowin со ссылкой на пояснения компании. Из документов следует, что основной причиной этого является окончание поддержки этих операционных систем со стороны разработчиков Google Chrome, на который полагаются некоторые части клиента Steam.

Это не означает, что клиент Steam прямо в указанную дату превратится в тыкву на устаревших операционных системах. Им можно будет пользоваться, играть в игры, однако никаких гарантий компания не даёт. Со временем из-за отсутствия обновлений может нарушиться работоспособность, а без исправлений уязвимостей пользователи подвергают свои системы дополнительной опасности.

реклама

Специалисты Neowin подчёркивают важную проблему, связанную с прекращением поддержки macOS 10.13 и 10.14 — это были последние операционные системы с поддержкой 32-битных приложений.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Также стоит напомнить, что поддержка Steam на Windows 7, 8 и 8.1 прекратится 1 января 2024 года.

Источники
Neowin
Valve
#valve #macos
Источник: neowin.net
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Steam добавила полноценную поддержку игровых контроллеров DualSense от Sony
Гендиректор Valve вынужден лично дать показания по антимонопольному иску в отношении Steam
Ранняя версия Left 4 Dead случайно выпущена в обновлении Counter-Strike
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские инженеры погасили спутниковый интернет Starlink над Луганской и Донецкой областями
41
Eurasian Times: китайская ракета "сбила" бомбардировщик B-21 США в ходе компьютерного моделирования
12
Украина стала единственной в мире страной-эксплуатантом современных систем ПВО Skynex и Skyranger
13
Китай запретил экспорт графита – под угрозой производство аккумуляторов для электрокаров в Японии
1
Российский гибрид подлодки и надводного корабля «Страж» пробудил интерес у ВМФ
+
Представлена ​​серия Vivo S18 с Snapdragon 7 Gen 3 и Dimensity 9200+ и схематическим изображением
+
В России освоили и ввели в производство критическую технологию для газовых турбин
9
Российское золото в центре внимания мирового рынка
1
Появилось сравнение Grand Theft Auto 6, подчеркивающее визуальное превосходство над GTA 5
3
Французские производители сахара требует принять меры против украинской продукции
3
Frankfurter Allgemeine: Россия заметно превосходит Украину в разработке и производстве разных БПЛА
2
Российский сериал "Слово пацана" бъет рекорды просмотров на Украине, как и в России
4
Выставочные экземпляры Tesla Cybertruck не радуют равномерностью зазоров между кузовными панелями
4
СВО на Украине привела к переходу на тепловые насосы и снижению потребления газа в Европе
4
«Калашников» до конца года приступит к производству усовершенствованного автомата АК-12
1
В России создаются целые подразделения для управления тяжелых ударных дронов С-70 "Охотник"
+
Со следующего года в Белоруссии богатые будут платить больше налогов в казну
4
В Египте заработал первый банкомат по продаже золотых слитков весом 1 грамм
1
Системные требования стратегии Homeworld 3: для комфортной игры с рейтрейсингом потребуется RTX 3080
1
Xiaomi Civi 4 предположительно будет работать на чипсете Dimensity 8300-Ultra
+

Популярные статьи

5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
116
Загадочный танк с башней Т-90М на корпусе Т-62 замечен в зоне СВО
8
Список устройств Samsung, поддерживающих и не поддерживающих новый Android 14
2
О наследии Толкина в играх и паразитировании на нем
4
Как Южная Корея превратилась в глобального игрока на рынке вооружений
1
Танк AMX-30 как символ военной мощи Франции в 20 веке
6
Половина опрошенных считают, что могли бы посадить пассажирский самолет, но это не так
11
О новой немецкой колёсной гаубице Rheinmetall HX3 10x10
1
Как советская разведка выкрала чертежи американской ракеты AIM-9 Sidewinder
1
Обходим западные санкции в Uplay и забираем бесплатно Assassin's Creed Syndicate
11

Сейчас обсуждают

SMA
18:29
А военные хохлы типа не воруют?!? Шило на мыло, только теперь в детских садах военную кафедру откроют?!? ))))
На Банковой опасаются, что в стране идёт подготовка политической партии Залужного
Дмитрий
18:25
семерка последняя у них очень интересная.
Несмотря на санкции Huawei стремительно развивает электромобильное направление
Palkovvodec
18:23
так Крым ещё до него вернули, в 2014, расскажите ему уже кто-нибудь
Зеленский считает, что Киеву будет легче «вернуть» Крым, чем Донбасс
Дмитрий
18:22
Мне кажется у них у всех сговор. Ибо интернет одно и то же предлагают за почти одинаковые деньги.
ФАС признала «Мегафон» нарушителем антимонопольного законодательства
Dimkovski
18:22
Сочетание процессора и видеокарты, мягко скажем, странное ). 1080Ti вытянет и i5 10400
5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
ЧВК Вагнер 1
18:20
Когда отпускает , мозги просыпаются , но не долго , очередная доза на подходе.
Зеленский усомнился в том, что Украина станет членом НАТО
Дмитрий
18:19
Хуанг много чипов настругал во времена ковида. всем говорили что дефицит а сами строгали и строгали. теперь 10 лет будут эти чипы впаривать везде где можно. в ноутах, мини-пк и даже автомобилях.
Nvidia пока не собирается отказываться от видеокарты GeForce RTX 3060
ЧВК Вагнер 1
18:19
Видно на чем то очень сильном сидит , не отпускает долго .
Зеленский считает, что Киеву будет легче «вернуть» Крым, чем Донбасс
Евгений Пономарев
18:12
Автор ты уже определись из чего эти карты делают - из б/у карт или новых карт для майнинга, но которые просто не у пели продать. И вообще - некоторым компаниям надо начать цены сбавлять на свои карты,...
Из старых видеокарт для криптомайнинга стали производить GeForce RTX 3080 20GB и RX 580 16GB
Vito Vago
18:10
А на сало?
Глава МИД Украины исключил «торг» территориями в обмен на вступление в НАТО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем