А на более современных версиях macOS нет поддержки 32-битных игр.

Sigmund, Unsplash

Valve прекратит выпускать обновления клиента Steam для устаревших операционных систем macOS High Sierra (10.13) и Mojave (10.14) 15 февраля 2024 года, сообщает Neowin со ссылкой на пояснения компании. Из документов следует, что основной причиной этого является окончание поддержки этих операционных систем со стороны разработчиков Google Chrome, на который полагаются некоторые части клиента Steam.

Это не означает, что клиент Steam прямо в указанную дату превратится в тыкву на устаревших операционных системах. Им можно будет пользоваться, играть в игры, однако никаких гарантий компания не даёт. Со временем из-за отсутствия обновлений может нарушиться работоспособность, а без исправлений уязвимостей пользователи подвергают свои системы дополнительной опасности.

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Специалисты Neowin подчёркивают важную проблему, связанную с прекращением поддержки macOS 10.13 и 10.14 — это были последние операционные системы с поддержкой 32-битных приложений.

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Также стоит напомнить, что поддержка Steam на Windows 7, 8 и 8.1 прекратится 1 января 2024 года.