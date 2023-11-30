По слухам, AMD пока не может предоставить китайским партнёрам столько GPU, возможен дефицит.

AMD делает приложения с искусственным интеллектом всё доступнее для владельцев видеокарт Radeon RX 7000. Недавно сообщалось о расширении поддержки потребительских решений в новой версии программного стека ROCm 5.7, теперь кроме Radeon RX 7900 XTX поддерживается XT вариант. Коснутся ли новые санкции США видеокарт AMD, в частности, потребительских флагманов? В Китае новые ограничение не коснулись видеокарт Radeon RX 7900, сообщает VideoCardz со ссылкой на форумы Board Channels и ресурс EXPreview.

После введения новых экспортных ограничений со стороны США, запретом RTX 4090, и массовым перепрофилированием запасов флагманских видеокарт в серверные ускорители вычислений, спрос на видеокарты AMD ожидаемо вырос, не исключается дефицит. По слухам, AMD испытывает некоторые проблемы с поставкой большего количества графических процессоров для своих партнёров Китае, но пока это не подтверждается ситуацией на рынке — карты в наличии, роста цен пока не замечено. Тем не менее, на Board Channels не исключают дефицита в конце этого года и начале следующего.