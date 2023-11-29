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Moleculo
Проблемы Radeon RX 7900M в Alienware M18 можно решить установкой более старого драйвера
В том числе решились проблемы с повышенным энергопотреблением и автономностью.

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Флагманская мобильная графика AMD Radeon RX 7900M была протестирована в высококлассном ноутбуке Alienware M18, в частности, специалистами ресурса Notebookcheck, которые отметили ряд значимых проблем, рассмотренных накануне. В целом, Radeon RX 7900M произвела хорошее впечатление, если говорить только о производительности, карта может конкурировать с GeForce RTX 4080 для ноутбуков. Однако картина смазывалась наличием ряда недочётов и повышенным энергопотреблением, особенно в режиме простоя, из-за чего ноутбук мог работать от аккумулятора в разы меньше, аналогичных конфигураций с видеокартами NVIDIA.

Источник: AMD / Tom's Hardware

Как оказалось, проблемы связаны с программным обеспечением, компания Dell связалась с Notebookcheck и порекомендовала использовать другой драйвер, сообщает VideoCardz. Вместо новейшего набора программного обеспечения, для которого официально заявлена совместимость с графикой Radeon RX 7900M, предлагается использовать куда более старый, сентябрьский, с драйвером дисплея версии 31.0.14076.3. Вместе с этим рекомендуется отключить автоматическое обновление, чтобы ПО не докучало уведомлениями, а также ненароком не обновилось самостоятельно.

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Специалисты подтверждают, что большинство описанных ранее проблем отсутствуют при использовании набора ПО с драйвером дисплея 31.0.14076.3, так время автономной работы во время веб-сёрфинга со включённым Wi-Fi увеличилось с 1,5 до 3,5 часов.

Источники
Notebookcheck
VideoCardz
#видеокарты #ноутбуки #alienware m18 #amd radeon rx 7900m
Источник: notebookcheck.net
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