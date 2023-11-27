В приложение внесли более 200 изменений.

Alexander London, Unsplash

Разработчики популярного открытого и бесплатного офисного пакета LibreOffice выпустили крупное обновление Android версии, после чего приложение снова стало доступно в Google Play — в 2020 году его удаляли из магазина приложений Google из-за ограниченной поддержки. В новую версию было внесено более двухсот изменений, сообщает gHacks со ссылкой на блог разработчиков: улучшена стабильность, поддержка новых версий Android, удобство использования. Android версия LibreOffice использует тот же движок, что и версия для Windows, Mac и Linux.

Как отмечают специалисты, Android версия LibreOffice на данный момент ориентирована на просмотр документов, однако команда работает над тем, чтобы документы можно было редактировать. Предварительная поддержка некоторых инструментов редактирования уже появилась в новой версии, но в рамках эксперимента, пытаться редактировать важные документы не рекомендуется.

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Специалисты gHacks поделились опытом использования приложения, отметив, что ему удалось нормально открыть локальные документы, но не документы из облака, приходится их загружать. Рейтинг приложения в Google Play низкий, но пока новых отзывов и оценок мало, большинство из них относится к старой версии приложения.