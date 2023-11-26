Скорости достигают 180 гигабайт в секунду

Devin Spell, Unsplash

Энтузиастам удалось задействовать 3D V-Cache процессоров AMD Ryzen в качестве RAM-диска и, похоже, для этого не требуется какого-то особого программного обеспечения, подойдут известные утилиты для создания RAM-дисков, сообщает Tom’s Hardware со ссылкой на Twitter (заблокирован в РФ) блогеров @ultrawide219 и @GPUsAreMagic.

Первые успешные эксперименты датируются ещё февралём этого года, в CrystalDiskMark диск на базе 3D V-Cache показал невероятно высокие скоростные показатели — последовательное чтение и запись в диапазоне 160…185 ГБ/с. Но это далеко не полные возможности 3D V-Cache, пиковые скорости которого достигают 2…2,5 ТБ/с в зависимости от поколения.

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Объём 3D V-Cache в потребительских процессорах слишком мал, чтобы его можно было использовать для хранения файлов и приложений, хотя энтузиасты наверняка смогут найти ему применение в задачах кэширования файловой системы, но вряд ли от этого будет какой-то толк. В серверном сегменте у AMD есть 3D V-Cache процессоры с объёмом кэша более гигабайта — это уже интереснее и, возможно, со временем появятся дополнительные сценарии использования кэш-памяти такого большого объёма.