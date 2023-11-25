Но технология масштабирования XeSS на Xe-LPG в Meteor Lake работать всё равно будет.

Обновление кода открытого компилятора Intel Graphics Compiler для OpenCL позволило выяснить некоторые подробности о новой встроенной графике Xe-LPG процессоров Meteor Lake, а также её будущем усовершенствованном варианте Xe-LPG+, который, как ожидается, дебютирует в серии настольных процессоров Arrow Lake, запланированной на следующий год. Оказывается, текущее поколение Xe-LPG лишено блоков матричных вычислений XMX, которые присутствуют в мощном дискретном варианте архитектуры Xe-HPG. Об этом сообщают в Tom’s Hardware, ссылаясь на находку японского энтузиаста Coelacanth Dream.

AnandTech Полная конфигурация iGPU с 8 ядрами Xe-Cores. Источник: Intel Corporation

В частности, блоки XMX используются технологией масштабирования XeSS, но их отсутствие в Xe-LPG не означает, что встроенная графика Meteor Lake не будет поддерживать данную технологию. XeSS может задействовать для ускорения вычислений инструкции, имеющиеся в Xe-LPG. Ранее специалисты Intel уже продемонстрировали, как игры работают на интегрированной графике новых процессоров со включённой технологией масштабирования.

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Одной из причин, по которой блоки XMX не появились в графике Meteor Lake, считают необходимость сделать графический кристалл как можно более компактным. В настольных процессорах Arrow Lake это, вероятно, будет не столь важно, поэтому блокам XMX там найдётся место. Как считают специалисты, появление XMX в интегрированной графике Arrow Lake приведёт к ещё большей популяризации этой технологии, что станет стимулом для разработчиков оптимизировать свои программы и игры для работы с XMX блоками.