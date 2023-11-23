В частности, подойдёт для Steam Deck от Valve и ROG Ally от ASUS.

Компания Patriot Memory расширит свой ассортимент твердотельных накопителей новой моделью M.2 NVMe PCIe Gen 4x4 формата 2230 — VP4000 Mini. Этот компактный накопитель, разработанный игровым подразделением Viper Gaming, предназначен для портативных устройств, таких как игровые консоли Steam Deck от Valve и ROG Ally от ASUS, но не только для них, компания отмечает совместимость со многими другими устройствами в малом форм-факторе, например, ноутбуками Microsoft Surface.

Для Patriot VP4000 Mini заявлена скорость последовательных операций до 5,0 ГБ/с на чтении и до 3,5 ГБ/с на записи, но компания напоминает, что скорость будет зависеть от устройства, указывая в спецификациях максимальные значения при использовании накопителя в Steam Deck — скорость на консоли от Valve ограничится интерфейсом PCIe 3.0 до 3,2 ГБ/с. Накопитель будет доступен в вариантах ёмкостью 500 ГБ, 1 и 2 ТБ, для самого вместительного диска заявлен ресурс 450 TBW. На накопители наклеен тонкий теплораспределитель.

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Продажи Patriot VP4000 начнутся в следующем году.