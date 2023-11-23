Это первая белая модель в этой серии.

Следуя трендам ASRock расширяет ассортимент видеокарт в белом цвете. Ранее компания представила белую модификацию AMD Radeon RX 7900 XTX в исполнении Taichi White, затем появились первые видеокарты в серии Steel Legend, теперь очередь дошла до серии Phantom Gaming. Дизайн всех комплектующих в серии Phantom Gaming выполнялся в тёмных цветах с красными акцентами, но теперь есть первая белоснежная видеокарта, ASRock представила Radeon RX 7900 XT Phantom Gaming White.

Конструктивно между чёрным и белым вариантом разницы не заметно, используется массивная система охлаждения Phantom Gaming 3X с тремя вентиляторами, достоинства компания перечислят те же: 100-мм вентиляторы с периферийными кольцами для формирования концентрированного потока воздуха, шесть тепловых трубок Ultra-fit, ARGB подсветка, надёжные компоненты Super Alloy. Но, похоже, что изменения есть не только в цвете, но и в некоторых других элементах оформления, в частности, видны отличия в рисунках на задних панелях.

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Рабочие частоты чёрного и белого варианта совпадают, карта получила небольшой заводской разгон до 2,5% относительно референса: частота в игровом режиме повышена до 2075 МГц, максимальная частота достигает 2450 МГц.