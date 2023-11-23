За месяц цена выросла почти на 17%.

Зарубежные цены на GeForce RTX 4090 пошли вверх. Как сообщают в VideoCardz, на американских и европейских торговых площадках флагманские видеокарты NVIDIA нового поколения сложно найти в продаже, а средняя цена на те, что есть в наличии, уже превышает 2000 долларов или евро. По подсчётам ресурса Hardware.info, в Европе RTX 4090 к концу ноября подорожала практически на 17%, теперь цена на 13% выше рекомендованной. На фоне этого флагманские видеокарты AMD выглядят ещё привлекательнее, так средняя цена Radeon RX 7900 XTX в европейской рознице составляет примерно 1046 евро.

Проблемы с доступностью видеокарт и рост цен связывают с тем, что NVIDIA отправила значительную часть запасов RTX 4090 в Китай до вступления в силу новых экспортных ограничений США. Очередные санкции ограничивают уровень вычислительной производительности поставляемых графических ускорителей и RTX 4090 в эти ограничения не вписывается. Специалисты ожидают, что со временем ситуация стабилизируется, но сроки не называют.

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В начале следующего года от NVIDIA ожидают презентации трёх новых видеокарт: RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4070 SUPER. По слухам, первые две заменят оригинальные модели, производство которых уже приостановлено, а запасы распродаются, напротив, RTX 4070 SUPER и базовая RTX 4070 будут одновременно представлены на рынке.