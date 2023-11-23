Это могут быть не флагманские решения

Onur Binay, Unsplash

Год прошёл с момента презентации первых видеокарт AMD RDNA3, компания движется дальше, разрабатывая решения на базе следующей архитектуры RDNA4. Информации о будущей серии пока практически нет, однако признаки того, что разработка движется в верном направлении, начинают находить в новых версиях программного обеспечения. В VideoCardz сообщают, что в открытый набор компиляторов LLVM была добавлена поддержка графических процессоров под кодовыми обозначениями GFX1200 и GFX1201. Судя по нумерации, с большой вероятностью, это первые графические процессоры RDNA4.

Графические процессоры AMD RDNA3 относятся к ветке GFX11xx, а обновлённые RDNA3.5 — к ответвлению GFX115x. Следовательно, GFX12xx является совершенно новой серией на новой архитектуре. Характеристики GFX1200 и GFX1201 неизвестны, зачастую некоторые технические подробности начинают проявляться в обновлениях ПО ближе к релизу, а пока есть только слухи от не самых надёжных инсайдеров. Так YouTube инсайдер Red Gaming Tech считает, что найденные записи имеют отношение не к флагманским графическим процессорам, а к решениям начального и среднего класса, якобы это Navi 44 и Navi 48.

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Нумерация и прогнозы в отношении характеристик выглядят странно, но всё же инсайдер утверждает, что Navi 48 получит конфигурацию с 32 блоками WGP, 32 или 48 МБ Infinity Cache, поддержку 192- или 128-битной GDDR7, PCIe Gen 5 — 16 или 8 линий. В свою очередь Navi 44 приписывается конфигурация с 20 блоками WGP, 32 или 24 МБ Infinity Cache, 128- или 96-битной GDDR7 и поддержкой 8 линий PCIe Gen 5.

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Специалисты не ожидают появления новых видеокарт ранее второй половины 2024 года.