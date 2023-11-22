Большой прирост относительно предыдущего результата.

Первый тест новой интегрированной графики Intel на базе архитектуры Xe-LPG, появившийся на прошлой неделе, оставил положительное впечатление. Производительность в OpenCL бенчмарке Geekbench была чуть ниже, чем у AMD Radeon 760M, но специалисты уже тогда отметили, что это далеко не весь потенциал. И вот, появился новый тест, где графика Intel на базе 8 ядер Xe обскакала Radeon 780M, в которой присутствует 12 вычислительных блоков CU. Об этом сообщает VideoCardz, среди новых отчётов в Geekbench результат 33948 баллов и это, как минимум, на 6,5% больше, чем показывает Radeon 780M, если судить по данным, собранным в базе Notebookcheck.

В тесте снова участвовал процессор Intel Core Ultra 7 155H, а значит графика Intel ещё может улучшить результат, ведь в Core Ultra 9 запас по энергопотреблению больше. Но уже сейчас 33948 баллов выглядят внушительно, интегрированная графика догоняет дискретную Arc A380M с таким же количеством ядер Xe, последней просто помогает большая доступная мощность 75 Вт.

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С другой стороны, неизвестно, как была настроена тестовая система, возможно, все лимиты уже были сняты и полученный результат достичь потребительским устройствам будет очень сложно. Так или иначе, до выхода первых ноутбуков с процессорами Core Ultra 1-го поколения остаётся меньше месяца, первые тесты покажут, на что способны новейшие решения Intel семейства Meteor Lake.