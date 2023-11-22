Linux хорошо работает с большим количеством ядер.

Onur Binay, Unsplash

На ресурсе Phoronix сравнили производительность процессора AMD Ryzen Threadripper Pro 7995WX в Windows 11 и Linux, выяснив, что последняя в среднем на 20% производительнее, передаёт Tom’s Hardware. В тестировании участвовала готовая рабочая станция от компании HP, кроме флагманского 96-ядерника AMD она включала в своём составе 128 ГБ оперативной памяти DDR5-5200, графический ускоритель NVIDIA RTX A4000, а что касается версий ОС, тесты выполнялись в Windows 11 23H2 и Ubuntu 23.10.

Углубляясь в результаты отдельных тестов, специалисты отмечают, что Windows 11 оказалась быстрее всего лишь в нескольких бенчмарках: кодирование HEVC в Kvazaar, LuxCoreRender 2.6 и Geekbench 5, — преимущество находилось в диапазоне 3…14%. В остальных тестах Linux доминировал, в частности, двукратное преимущество наблюдалось ASTC, asmFish, кодирование AV1, OSPRay, нескольких сценариях LuxCoreRender 2.6 и бенчмарке DaCapo.

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Результаты обосновываются тем, что планировщик Windows 11 по большей части ориентирован на работу с потребительскими процессорами, ядер у которых гораздо меньше. Наоборот, Linux, широко используемый в профессиональной среде, серверных системах, оптимизирован для работы с большим количеством ядер и распределением нагрузки по ним в интенсивных сценариях.